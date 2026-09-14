Театр «Модерн» откроет новый сезон спектаклем «17 мгновений весны»
Театр «Модерн» 15 сентября открывает свой 39-й сезон. Главным его событием станет премьера спектакля художественного руководителя театра Юрия Грымова «17 мгновений весны» по культовому роману Юлиана Семёнова. Показы пройдут 17 и 18 октября, а также 1 и 7 ноября.
Сценическая версия спектакля создана при участии дочери писателя Ольги Семёновой, а также его биографа Алексея Репина. Ее уникальность заключается в том, что в основу легли события, которые не вошли в знаменитый телефильм, тогда как текст романа в спектакле сохранили в оригинале. Консультантами проекта выступили действующие сотрудники внешней разведки.
«Это великое произведение о мужестве и силе духа. Сегодня эта история звучит как никогда актуально: подвиг советских разведчиков не позволил развернуться новому витку фашизма. История мира могла бы сложиться иначе, если бы не Исаев», — отмечает Юрий Грымов.
На традиционном сборе труппы Юрий Грымов подведет итоги успешного года и представит планы на будущее. Напомним, что прошлый сезон стал для «Модерна» рекордным: было поставлено 300 спектаклей, прошли гастроли в Санкт-Петербурге и Витебске, их посетило около 70 тысяч зрителей. Также к этому сезону в театре провели масштабную модернизацию светового оборудования и верхней машинерии сцены.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- ЦБ планирует увеличить максимальную сумму перевода между юрлицами через СБП
- Том Холланд стал самым кассовым актером в истории кино
- Правительство сообщило о росте объема выпуска нефтепродуктов
- Бессараб сочла необходимым упрощение выдачи «Ветерана труда»
- Россиянам рассказали, когда нужно успеть сделать прививку от гриппа
- Умерла народная артистка РФ балерина Лилия Сабитова
- «Ниже не станут»: Чем обернется мониторинг цен на 24 вида продуктов
- Зеленский отстранил Кравченко от должности генпрокурора Украины
- «Бороться не надо!»: Репетиторов посоветовали привлекать в школы
- Рютте заявил о секретных вариантах НАТО для противодействия Москве