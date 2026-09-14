Театр «Модерн» откроет новый сезон спектаклем «17 мгновений весны»

Театр «Модерн» 15 сентября открывает свой 39-й сезон. Главным его событием станет премьера спектакля художественного руководителя театра Юрия Грымова «17 мгновений весны» по культовому роману Юлиана Семёнова. Показы пройдут 17 и 18 октября, а также 1 и 7 ноября.

Сценическая версия спектакля создана при участии дочери писателя Ольги Семёновой, а также его биографа Алексея Репина. Ее уникальность заключается в том, что в основу легли события, которые не вошли в знаменитый телефильм, тогда как текст романа в спектакле сохранили в оригинале. Консультантами проекта выступили действующие сотрудники внешней разведки.