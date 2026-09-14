Театр «Модерн» откроет новый сезон спектаклем «17 мгновений весны»

Театр «Модерн» 15 сентября открывает свой 39-й сезон. Главным его событием станет премьера спектакля художественного руководителя театра Юрия Грымова «17 мгновений весны» по культовому роману Юлиана Семёнова. Показы пройдут 17 и 18 октября, а также 1 и 7 ноября.

Сценическая версия спектакля создана при участии дочери писателя Ольги Семёновой, а также его биографа Алексея Репина. Ее уникальность заключается в том, что в основу легли события, которые не вошли в знаменитый телефильм, тогда как текст романа в спектакле сохранили в оригинале. Консультантами проекта выступили действующие сотрудники внешней разведки.

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«Это великое произведение о мужестве и силе духа. Сегодня эта история звучит как никогда актуально: подвиг советских разведчиков не позволил развернуться новому витку фашизма. История мира могла бы сложиться иначе, если бы не Исаев», — отмечает Юрий Грымов.

На традиционном сборе труппы Юрий Грымов подведет итоги успешного года и представит планы на будущее. Напомним, что прошлый сезон стал для «Модерна» рекордным: было поставлено 300 спектаклей, прошли гастроли в Санкт-Петербурге и Витебске, их посетило около 70 тысяч зрителей. Также к этому сезону в театре провели масштабную модернизацию светового оборудования и верхней машинерии сцены.

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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