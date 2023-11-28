Театр Ленсовета заменил два спектакля с участием Боярского

Вместо спектакля «В этом милом старом доме» 4 декабря состоится «Ревизор». На 14 декабря был запланирован спектакль «Смешанные чувства». Вместо него театр покажет постановку «Синьор из высшего общества».

Билеты на спектакль «В этом милом старом доме» действительны или подлежат возврату до 9 декабря, на «Смешанные чувства» - до 19-го.

Ранее в театре Ленсовета сообщили, что назначенные на 31 декабря и 2 января спектакли с участием Боярского состоятся, передает «Радиоточка НСН».

