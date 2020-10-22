Театр «Ленком Марка Захарова» приостановил работу из-за коронавируса
Московский театр «Ленком Марка Захарова» объявил, что с 22 октября до 4 ноября приостанавливает работу из-за коронавируса, сообщается на сайте театра.
Директор театра Марк Варшавер рассказал, что принял решение на две недели приостановить работу и отменить все спектакли из-за участившихся случаев заболевания воспалением лёгких и COVID-19. Всех сотрудников «Ленкома Марка Захарова» отправили на самоизоляцию.
Все спектакли, объявленные на период с 22 октября по 4 ноября, переносятся на декабрь. Уже приобретенные билеты на перенесенные спектакли будут действительны, либо подлежат возврату.
Ранее из-за коронавируса у нескольких артистов труппы до 28 октября закрылся Московский театр им. М.Н. Ермоловой. По этой же причине до 25 октября временно приостановил работу московский театр «Сфера».
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