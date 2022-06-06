Театр Ла Скала в Милане откроет сезон российской оперой «Борис Годунов»

Театр Ла Скала в Милане откроет сезон российским произведением Модеста Мусоргского «Борис Годунов».



«Когда я читаю Пушкина, я не скрываюсь», - приводит Ura.ru слова директора театра Доминика Мейера.

В преддверии Каннского фестиваля в мае режиссер Кирилл Серебренников дал обширное интервью изданию Variety, в котором сообщил, что бойкотировать русскую культуру «нехорошо».

Различные ограничения в сфере культуры в отношении русских деятелей стали появляться после начала военной операции РФ на территории Украины в феврале 2022 года.



