Театр Ла Скала в Милане откроет сезон российской оперой «Борис Годунов»
Театр Ла Скала в Милане откроет сезон российским произведением Модеста Мусоргского «Борис Годунов».
«Когда я читаю Пушкина, я не скрываюсь», - приводит Ura.ru слова директора театра Доминика Мейера.
В преддверии Каннского фестиваля в мае режиссер Кирилл Серебренников дал обширное интервью изданию Variety, в котором сообщил, что бойкотировать русскую культуру «нехорошо».
Различные ограничения в сфере культуры в отношении русских деятелей стали появляться после начала военной операции РФ на территории Украины в феврале 2022 года.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru