Театр им. Вахтангова откроет памятник Этушу, Яковлеву и Лановому

Директор государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок заявил, что у Симоновской сцены будет установлен памятник Владимиру Этушу, Юрию Яковлеву и Василию Лановому, сообщает ТАСС.

На сборе труппы он уточнил, что монумент выдающимся театральным деятелям, судьба которых связана с этим театром, установят «до конца сезона».

«Комиссия по монументальному искусству Московской городской думы согласовала и утвердила, как мне кажется, для нас очень важную вещь - увековечивание памяти наших великих артистов», - поделился радостной новостью Крок.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак и тележурналист Евгений Попов открыли в Москве памятник Александру Невскому.

