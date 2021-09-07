Театр им. Вахтангова откроет памятник Этушу, Яковлеву и Лановому
Директор государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок заявил, что у Симоновской сцены будет установлен памятник Владимиру Этушу, Юрию Яковлеву и Василию Лановому, сообщает ТАСС.
На сборе труппы он уточнил, что монумент выдающимся театральным деятелям, судьба которых связана с этим театром, установят «до конца сезона».
«Комиссия по монументальному искусству Московской городской думы согласовала и утвердила, как мне кажется, для нас очень важную вещь - увековечивание памяти наших великих артистов», - поделился радостной новостью Крок.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак и тележурналист Евгений Попов открыли в Москве памятник Александру Невскому.
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