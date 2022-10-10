«Нет права на уныние, смуту, нигилизм»: Худрук бывшего «Гоголь-Центра» о новой концепции
Худрук Московского театра имени Гоголя (бывшего «Гоголь-центра») Антон Яковлев представил новую концепцию развития театра.
«Сегодня недостаточно быть просто хорошим репертуарным театром. Необходима объединяющая эстетическая программа (…) построения и существования театрального организма. Сегодня зрителю, как никогда, нужны единение и надежда» - цитирует режиссера "Интерфакс".
По его словам, театр может объединить художественные традиции предшественников, используя при этом новаторские способы реализации идеи. Режиссер также рассказал о намерении строить разнообразный, разножанровый, свободный от эстетических догм и сиюминутной конъектуры театр.
«Театр, конечно, должен отвечать на запросы времени, но вместе с тем он должен уйти от вульгарной социальности», — сказал худрук.
Яковлев также заявил, что в ближайшие два года планирует поставить в театре четыре спектакля. Среди них — «Герой нашего времени» Михаила Лермонтова, «Мюнхгаузен» Григория Горина, «Соборяне» Николая Лескова, а также «Версилов и другие» по мотивам романа «Подросток» Федора Достоевского.
В планах также «Рассказы» Василия Шукшина (режиссер Сергей Виноградов), «В дремучем лесу» Флориана Зеллера (режиссер Павел Пархоменко). На Большой сцене начнет репетировать Уланбек Баялиев, на Малой — Сергей Тонышев, названия спектаклей будут объявлены позже.
Как ранее сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН», Антон Яковлев стал новым художественным руководителем московского театра им. Гоголя в конце июня. Его предшественником был режиссер и продюсер Алексей Агранович, назначенный 9 февраля 2021 года.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,2 млн+18 820 / сут.
Умерли
388 тыс.+102 / сут.
Выздоровели
20,4 млн+28 793 / сут.
- Эрдоган заявил, что Запад неправильно оценил последствия кризиса на Украине
- Иммунолог рассказал, когда лучше привиться от гриппа
- Офицер Марочко сообщил о попытках ВСУ прорвать оборону
- СМИ: Защищавший Лиман военный рассказал об оставлении оружия наемниками
- Умер клавишник группы «Ласковый май»
- В Совфеде допустили завершение СВО после ракетных ударов по Украине
- Дмитрий Рябыкин покинул пост главного тренера ХК «Авангард»
- На мировых рынках подскочили цены на пшеницу
- Банк «Открытие» подвергся кибератаке
- Немецким властям предложили способ ограничить цены на газ для потребителей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru