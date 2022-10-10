«Нет права на уныние, смуту, нигилизм»: Худрук бывшего «Гоголь-Центра» о новой концепции

Худрук Московского театра имени Гоголя (бывшего «Гоголь-центра») Антон Яковлев представил новую концепцию развития театра.

«Сегодня недостаточно быть просто хорошим репертуарным театром. Необходима объединяющая эстетическая программа (…) построения и существования театрального организма. Сегодня зрителю, как никогда, нужны единение и надежда» - цитирует режиссера "Интерфакс".

По его словам, театр может объединить художественные традиции предшественников, используя при этом новаторские способы реализации идеи. Режиссер также рассказал о намерении строить разнообразный, разножанровый, свободный от эстетических догм и сиюминутной конъектуры театр.

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«Театр, конечно, должен отвечать на запросы времени, но вместе с тем он должен уйти от вульгарной социальности», — сказал худрук.

Яковлев также заявил, что в ближайшие два года планирует поставить в театре четыре спектакля. Среди них — «Герой нашего времени» Михаила Лермонтова, «Мюнхгаузен» Григория Горина, «Соборяне» Николая Лескова, а также «Версилов и другие» по мотивам романа «Подросток» Федора Достоевского.

В планах также «Рассказы» Василия Шукшина (режиссер Сергей Виноградов), «В дремучем лесу» Флориана Зеллера (режиссер Павел Пархоменко). На Большой сцене начнет репетировать Уланбек Баялиев, на Малой — Сергей Тонышев, названия спектаклей будут объявлены позже.

Как ранее сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН», Антон Яковлев стал новым художественным руководителем московского театра им. Гоголя в конце июня. Его предшественником был режиссер и продюсер Алексей Агранович, назначенный 9 февраля 2021 года.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИскусствохудрукГоголь-центр
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