«Нет права на уныние, смуту, нигилизм»: Худрук бывшего «Гоголь-Центра» о новой концепции

«Театр, конечно, должен отвечать на запросы времени, но вместе с тем он должен уйти от вульгарной социальности», — сказал худрук.

Яковлев также заявил, что в ближайшие два года планирует поставить в театре четыре спектакля. Среди них — «Герой нашего времени» Михаила Лермонтова, «Мюнхгаузен» Григория Горина, «Соборяне» Николая Лескова, а также «Версилов и другие» по мотивам романа «Подросток» Федора Достоевского.

В планах также «Рассказы» Василия Шукшина (режиссер Сергей Виноградов), «В дремучем лесу» Флориана Зеллера (режиссер Павел Пархоменко). На Большой сцене начнет репетировать Уланбек Баялиев, на Малой — Сергей Тонышев, названия спектаклей будут объявлены позже.

Как ранее сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН», Антон Яковлев стал новым художественным руководителем московского театра им. Гоголя в конце июня. Его предшественником был режиссер и продюсер Алексей Агранович, назначенный 9 февраля 2021 года.

