Актер Огурцов заявил о раскаянии вернувшегося в Россию Серебрякова

Заслуженный артист России Алексей Огурцов заявил, что вернувшийся в Россию актер Алексей Серебряков признал свою неправоту и раскаялся. Об этом он рассказал в интервью Игорю Кольке в рамках проекта «Так сказать».

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По словам артиста, делавший резкие заявления о России Серебряков признал, что был не прав. Сейчас он занимается гуманитарными проектами в Донбассе, сообщил Огурцов.

«Сейчас ему привозят собак из Луганска в его приюты. То есть Лёшка осознал», - рассказал артист.

В марте 2021 года Серебряков вернулся из Канады в Россию. По словам актера, за границу он уезжал для обучения детей, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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