Театр Бориса Эйфмана представит премьеру балета «Преступление и наказание»

«Каждый из них – микрокосм, преисполненный запредельных страстей и сталкивающийся с неразрешимыми метафизическими противоречиями», - сказал он.

Хореограф поставил балет на музыку Бориса Тищенко и Густава Малера. Художником по костюмам выступила Ольга Шаишмелашвили, декорации разработал Зиновий Марголин.

Это уже четвертая работа хореографа, которая создана по произведениям Федора Достоевского. Первым Эйфман представил на сцене роман «Идиот». Затем показал еще две балетных постановки, в основу которых лег роман «Братья Карамазовы», передает «Радиоточка НСН».

