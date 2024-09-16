Театр Бориса Эйфмана представит премьеру балета «Преступление и наказание»

Театр балета Бориса Эйфмана 17 и 18 сентября представит премьеру балета «Преступление и наказание», спектакли состоятся в Санкт-Петербурге на сцене Александринского театра.

По словам Эйфмана, в спектакле не будет пересказан сюжет книжного первоисточника, однако в танце будет интерпретирован идейный и эмоциональный мир ключевых персонажей Достоевского.

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«Каждый из них – микрокосм, преисполненный запредельных страстей и сталкивающийся с неразрешимыми метафизическими противоречиями», - сказал он.

Хореограф поставил балет на музыку Бориса Тищенко и Густава Малера. Художником по костюмам выступила Ольга Шаишмелашвили, декорации разработал Зиновий Марголин.

Это уже четвертая работа хореографа, которая создана по произведениям Федора Достоевского. Первым Эйфман представил на сцене роман «Идиот». Затем показал еще две балетных постановки, в основу которых лег роман «Братья Карамазовы», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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