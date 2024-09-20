Татьяна Васильева ушла из Ленкома

Информацию об этом сама актриса подтвердила изданию. Она проработала в Ленкоме ровно год, где сыграла в спектакле «Женитьба». Её ввели на роль свахи, которую ранее исполняла Народная артистка СССР Инна Чурикова.

Никаких других комментариев по поводу своего ухода из театра она не дала. Как отмечает издание, Васильева покинула Ленком вслед за Евгением Герасимовым.

Ранее актриса Васильева заявила о невозможности прожить на пенсию, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

