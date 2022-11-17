«Другой уровень актеров»: Объединение с МХТ может поднять престиж МХАТ

Ранее Кехман допустил, что в 2023 году МХАТ может объединиться с МХТ и стать Московским художественном театром. Герасимов считает, что МХАТ не имеет артистов уровня труппы МХТ, а объединение может придать ему движение.

«Кехман сделал такое предложение как человек, умеющий находить деньги, создавать условия, он широкий человек. Дальше, конечно, это уже решать труппе театра – с кем они хотят быть, какими они хотят быть, какие традиции им дороги. Естественно, тут и решение за Дорониной, и за Хабенским. В МХТ известные артисты, другое дело, может им не хватает административной силы? Я пытаюсь размышлять, в МХАТ нет такого уровня артистов, как в МХТ. Может объединение даст движение доронинскому МХАТ, поднимет уровень престижа», - сказал Герасимов.

Собеседник НСН отметил, что причины заявления об объединении вскоре станут известны.

«Я не видел программы, не знаю, что собирается делать труппа. Будет разгадка в связи с чем предложение возникло, ну и позицию МХТ нужно знать, может Кехману интересно, а насколько интересно МХТ? Кехман в других театрах показал, что он талантливый администратор, думаю, он не влезает в творческий процесс», - отметил Герасимов.

Ранее худрук Московского театра имени Гоголя (бывшего «Гоголь-центра») Антон Яковлев представил новую концепцию развития театра, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

