Куценко рассказал, как Тарантино предлагал ему роль в «Бесславных ублюдках»
Актер и музыкант Гоша Куценко заявил, что режиссер Квентин Тарантино рассматривал его на одну из ролей в фильме «Бесславные ублюдки». О встрече с голливудским кинематографистом артист рассказал в эфире «Шоу Воли».
По словам Куценко, их знакомство произошло в конце 2007 года в аэропорту Исландии, где они оказались из-за задержки рейсов из-за непогоды. Актер отметил, что Тарантино первым его узнал и рассказал о своем новом проекте, уточнив, что в фильме планируется роль русского персонажа.
Куценко добавил, что режиссер предложил отметить Новый год вместе, а затем сообщил, что для него организован рейс, на который он пригласил актера и его музыкальную группу. Однако, пока Куценко собирал друзей, самолет Тарантино улетел. Актер посетовал, что эта история вызвала недоверие среди его знакомых.
Куценко известен не только как актер, но и как музыкант. Он выступал с группами «Баранина-97», «Гоша Куценко & Anatomy of Soul» и «ГК». В 2024 году артист представил свой новый альбом «Слова под Музыку», передает «Радиоточка НСН».
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