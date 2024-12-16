Куценко рассказал, как Тарантино предлагал ему роль в «Бесславных ублюдках»

Актер и музыкант Гоша Куценко заявил, что режиссер Квентин Тарантино рассматривал его на одну из ролей в фильме «Бесславные ублюдки». О встрече с голливудским кинематографистом артист рассказал в эфире «Шоу Воли».

По словам Куценко, их знакомство произошло в конце 2007 года в аэропорту Исландии, где они оказались из-за задержки рейсов из-за непогоды. Актер отметил, что Тарантино первым его узнал и рассказал о своем новом проекте, уточнив, что в фильме планируется роль русского персонажа.