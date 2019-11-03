Тарантино рассказал о любимом фильме 2019 года

Американский режиссер Квентин Тарантино сообщил, что в этом году из всех просмотренных фильмов ему больше всего понравилась картина «Капкан». Об этом он рассказ в интервью изданию Deadline.

Драма Александра Ажа, которая высоко оценена Тарантино, рассказывает историю взаимоотношений отца и дочери на фоне разбушевавшегося урагана во Флориде. Героиня звезды «Пиратов Карибского моря» Каи Скоделарио - девушка Хейли – пытается вместе с раненным отцом спастись от стихии и гладиаторов, которые прибыли вместе с большой водой. Семья оказывается в капкане в собственном доме, который медленно затапливает.

Ранее кинокритик Антон Долин в эфире НСН объяснил российский успех кассовых сборов фильма Тарантино «Однажды... в Голливуде», единственном, снятом режиссером с 2004 года, который преодолел в нашей стране планку 1 млрд. рублей за четыре недели.

