Тарантино передал в Музей киноакадемии рукописный сценарий «Криминального чтива»
Американский режиссер Квентин Тарантино передал в Музей киноакадемии рукописный сценарий «Криминального чтива», сообщает Associated Press.
Подаренный сценарий сохранен в первоначальном виде с рядом правок и опечаток. В академии признались, что это было личным решением режиссера, заранее этот вопрос никак не согласовывался, а передача «легенды» стала щедрым подарком.
Ранее российский актер Александр Петров заявил, что мечтал бы сняться в фильме известного режиссера Квентина Тарантино. Артист уже принимал участие в зарубежных проектах. Например, он снимался в боевике Люка Бессона «Анна», в трагикомедии «Дворец» Романа Полански, а также в драме «Человек божий» американки Елены Попович.
Российский актер Александр Петров мог бы сняться у Квентина Тарантино, так как режиссер «гениально» работает с профессионалами, но покорить Голливуд могут только американцы, заявил в связи с этим кинокритик Давид Шнейдеров «Радиоточке НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В поселке под Белгородом два человека пострадали при атаке дрона ВСУ
- Два аппарата «Ионосфера-М» и 53 спутника запустят с космодрома Восточный 5 ноября
- Россиянка Захарова не прошла в полуфинал турнира WTA в Гонконге
- В российских школах могут ввести оценки за поведение
- Умер бывший скрипач «Крематория» Максим Гусельщиков
- Дрон ВСУ атаковал авто советника главы ДНР Кимаковского
- Фрэнсис Форд Коппола упрекнул создателей кинокомиксов в жажде наживы
- Попова предупредила о росте устойчивости патогенов к дезинфицирующим средствам
- СМИ: Экспорт дизеля из РФ упал до минимума с октября 2020 года
- Тарантино передал в Музей киноакадемии рукописный сценарий «Криминального чтива»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru