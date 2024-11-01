Тарантино передал в Музей киноакадемии рукописный сценарий «Криминального чтива»

Ранее российский актер Александр Петров заявил, что мечтал бы сняться в фильме известного режиссера Квентина Тарантино. Артист уже принимал участие в зарубежных проектах. Например, он снимался в боевике Люка Бессона «Анна», в трагикомедии «Дворец» Романа Полански, а также в драме «Человек божий» американки Елены Попович.

Российский актер Александр Петров мог бы сняться у Квентина Тарантино, так как режиссер «гениально» работает с профессионалами, но покорить Голливуд могут только американцы, заявил в связи с этим кинокритик Давид Шнейдеров «Радиоточке НСН».

