Талызина заявила, что вернется к работе 1 февраля

Народная артистка РСФСР Валентина Талызина заявила РЕН ТВ, что после выписки из больницы чувствует себя хорошо.

СМИ: Актер Андрей Леонов сломал палец на репетиции в «Ленкоме»

По словам актрисы, она вернётся к работе и приступит к съёмкам уже 1 февраля.

Также она выразила благодарность лечащему врачу Анне Курочке.

Ранее стало известно, что Талызину выписали из больницы спустя почти две недели после её госпитализации. Актрисе прописали препараты железа и лекарства для профилактики кровотечений, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
ТЕГИ:ЛечениеТеатрСъемкиНародный Артист

Горячие новости

Все новости

партнеры