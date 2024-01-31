Талызина заявила, что вернется к работе 1 февраля

По словам актрисы, она вернётся к работе и приступит к съёмкам уже 1 февраля.

Также она выразила благодарность лечащему врачу Анне Курочке.

Ранее стало известно, что Талызину выписали из больницы спустя почти две недели после её госпитализации. Актрисе прописали препараты железа и лекарства для профилактики кровотечений, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».