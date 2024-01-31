Талызина заявила, что вернется к работе 1 февраля
31 января 202415:24
Народная артистка РСФСР Валентина Талызина заявила РЕН ТВ, что после выписки из больницы чувствует себя хорошо.
По словам актрисы, она вернётся к работе и приступит к съёмкам уже 1 февраля.
Также она выразила благодарность лечащему врачу Анне Курочке.
Ранее стало известно, что Талызину выписали из больницы спустя почти две недели после её госпитализации. Актрисе прописали препараты железа и лекарства для профилактики кровотечений, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru