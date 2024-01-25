СМИ: Актер Андрей Леонов сломал палец на репетиции в «Ленкоме»
Актер, народный артист России Андрей Леонов сломал палец во время репетиции в театре «Ленком». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным издания, звезда сериала «Папины дочки» прищемил палец дверью. Коллеги 64-летнего артиста прервали репетицию и вызвали скорую помощь.
«Леонова отправили в больницу. Там диагностировали перелом, оказали помощь и отпустили домой», — пишет Mash.
Несмотря на происшествие, спектакль «Поминальная молитва» с участием Леонова, запланированный на пятницу, состоится. Информацию подтвердила жена артиста.
Ранее стало известно, что актрису, народную артистку РСФСР Валентину Талызину госпитализировали с бронхопневмонией, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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