СМИ: Актер Андрей Леонов сломал палец на репетиции в «Ленкоме»

Актер, народный артист России Андрей Леонов сломал палец во время репетиции в театре «Ленком». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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По данным издания, звезда сериала «Папины дочки» прищемил палец дверью. Коллеги 64-летнего артиста прервали репетицию и вызвали скорую помощь.

«Леонова отправили в больницу. Там диагностировали перелом, оказали помощь и отпустили домой», — пишет Mash.

Несмотря на происшествие, спектакль «Поминальная молитва» с участием Леонова, запланированный на пятницу, состоится. Информацию подтвердила жена артиста.

Ранее стало известно, что актрису, народную артистку РСФСР Валентину Талызину госпитализировали с бронхопневмонией, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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