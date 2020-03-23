Барбара Брыльска не подтвердила, что больна раком

Знаменитая польская актриса Барбара Брыльска, получившая известность в СССР после фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!», опровергла сообщения об онкологическом заболевании у неё.

«Нет. Какой рак? Ой боже мой, боже. Какие слухи странные», — заявила она телеканалу «Звезда». 78-летняя Брыльска, живущая в Варшаве, рассказала, что сейчас находится на карантине в связи с пандемией коронавируса.