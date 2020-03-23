Барбара Брыльска не подтвердила, что больна раком

Знаменитая польская актриса Барбара Брыльска, получившая известность в СССР после фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!», опровергла сообщения об онкологическом заболевании у неё.

«Нет. Какой рак? Ой боже мой, боже. Какие слухи странные», — заявила она телеканалу «Звезда». 78-летняя Брыльска, живущая в Варшаве, рассказала, что сейчас находится на карантине в связи с пандемией коронавируса.

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Ей помогает сын, он приносит матери продукты питания и делает другие покупки, сообщает сайт KP.RU.

Между тем, ранее сегодня некоторые СМИ сообщили, что актриса якобы уже не один год борется с раком языка, скрывая это от общественности, пишут «Дни.ру».

Кроме того, Барбара Брыльска призналась, что у неё болит спина. В связи с радикулитом даже пришлось пригласить на помощь сиделку.

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Фото: vk.com/brylskabarbara
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