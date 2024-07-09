Талызина раскритиковала Богомолова за переименование Театра Виктюка

По её словам, Виктюк заслужил свой театр, а многие из постановок режиссёра, например, «Служанки», покорили весь мир.

Она указала, что новому худруку следовало проявить уважение к театру и имени Виктюка.

«Дай Бог, чтобы у Богомолова были такие же спектакли, как у Виктюка. Но я в этом сомневаюсь... Очень жалко, что всё так вышло», - заключила Талызина.

Ранее Богомолов после назначения худруком заявил, что Театр Романа Виктюка не будут переименовывать, слияния с театром на Малой Бронной также не планируется, сообщает РЕН ТВ.

