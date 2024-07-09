Талызина раскритиковала Богомолова за переименование Театра Виктюка
Переименование Театра Романа Виктюка в Театр – Сцена «Мельников» является большой ошибкой худрука Константина Богомолова. Как пишет издание «Абзац», об этом заявила народная артистка РСФСР Валентина Талызина.
По её словам, Виктюк заслужил свой театр, а многие из постановок режиссёра, например, «Служанки», покорили весь мир.
Она указала, что новому худруку следовало проявить уважение к театру и имени Виктюка.
«Дай Бог, чтобы у Богомолова были такие же спектакли, как у Виктюка. Но я в этом сомневаюсь... Очень жалко, что всё так вышло», - заключила Талызина.
Ранее Богомолов после назначения худруком заявил, что Театр Романа Виктюка не будут переименовывать, слияния с театром на Малой Бронной также не планируется, сообщает РЕН ТВ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru