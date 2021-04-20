«Таксист» Мартина Скорсезе вернется на российские экраны

Фильм Мартина Скорсезе «Таксист», переведенныей в 4К возвращается в российские кинотеатры. Картину начнут показывать с 24 июня.

Возобновление показа ленты приурочено к 45-летию фильма и все сеансы пройдут на английском языке с субтитрами.

«Таксист» — один из ключевых фильмов Нового Голливуда и этапный для Скорсезе и Де Ниро проект.

