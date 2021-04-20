«Таксист» Мартина Скорсезе вернется на российские экраны
20 апреля 202113:50
Фильм Мартина Скорсезе «Таксист», переведенныей в 4К возвращается в российские кинотеатры. Картину начнут показывать с 24 июня.
Возобновление показа ленты приурочено к 45-летию фильма и все сеансы пройдут на английском языке с субтитрами.
«Таксист» — один из ключевых фильмов Нового Голливуда и этапный для Скорсезе и Де Ниро проект.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,7 млн+8 164 / сут.
Умерли
106 тыс.+379 / сут.
Выздоровели
4,3 млн+9 631 / сут.
- Путин подписал закон о штрафе за высадку детей-безбилетников
- Украинский депутат спровоцировал скандал в ПАСЕ
- Украинские спецслужбы перевели в режим повышенной готовности
- Жириновский предложил не пускать туристов в Египет
- Власти Москвы не согласовали акции 21 апреля и 1 мая
- Госдума одобрила запрет двойного гражданства для госслужащих
- Посольство России в столице Ливии могут открыть до конца года
- Россия объявила о высылке двух сотрудников посольства Болгарии
- МИД заявил о возобновлении чартерных рейсов в Египет
- Песков: Посол США в Москве вернется к работе, когда это будет целесообразно
20 апреля 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru