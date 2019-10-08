«Тайна печати дракона» провалилась в российском прокате
Блокбастер совместного производства России и Китая «Тайна печати дракона» провалился в российском прокате. Об этом свидетельствуют данные Единой информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС): за три недели картина собрала 315 миллионов рублей, в то время как создатели рассчитывали на два миллиарда кассовых сборов в РФ.
Отметим, что на производство фильма с участием Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера было потрачено 50 миллионов долларов, а сама картина поддержана российским Фондом кино. Из выделенных Россией 200 миллионов рублей лишь девять были невозвратными.
Добавим, что в Китае прокат идёт также с переменным успехом. На сегодняшний день картина собрала лишь 2,6 миллиона долларов.
«Тайна печати дракона» стала сиквелом к трилогии «Вий», снятой ранее российскими продюсерами. Несмотря на провал, на будущее запланированы съёмки третьей части франшизы.
Напомним, вокруг картины развернулся скандал. НСН писала, что актёров Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера по приезду в Россию на премьеру фильма встретят коллекторы. Дело в том, что голливудские знаменитости снялись в фильме, который финансировала компания, проходящая процедуру банкротства. Как утверждают истцы, гонорары звёздам были выплачены из средств, полученных преступным путём. Теперь коллекторы вынуждены взыскать с Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера 216 миллионов рублей в рамках привлечения к субсидиарной ответственности.
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