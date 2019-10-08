«Тайна печати дракона» провалилась в российском прокате

Блокбастер совместного производства России и Китая «Тайна печати дракона» провалился в российском прокате. Об этом свидетельствуют данные Единой информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС): за три недели картина собрала 315 миллионов рублей, в то время как создатели рассчитывали на два миллиарда кассовых сборов в РФ.

Отметим, что на производство фильма с участием Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера было потрачено 50 миллионов долларов, а сама картина поддержана российским Фондом кино. Из выделенных Россией 200 миллионов рублей лишь девять были невозвратными.

Добавим, что в Китае прокат идёт также с переменным успехом. На сегодняшний день картина собрала лишь 2,6 миллиона долларов.

«Тайна печати дракона» стала сиквелом к трилогии «Вий», снятой ранее российскими продюсерами. Несмотря на провал, на будущее запланированы съёмки третьей части франшизы.