Сын Светличной заявил, что не подавал заявление об исчезновении актрисы

Сын актрисы Светланы Светличной Алексей Ивашов заявил, что не подавал заявление в полицию о пропаже матери. Об этом Ивашов рассказал в беседе с «Газетой.ру».

Ранее СМИ сообщили, что легендарная советская артистка пропала без вести в Москве. Отмечалось, что несколько дней Светличная не выходит на связь с близкими. По данным ряда изданий, сын актрисы подал в полицию заявление об ее исчезновении, артистку объявили в розыск.

«Я не знаю ничего. Ничего я не подавал. Я не знаю, где моя мама находится, потому что я с ней не общаюсь», — рассказал Ивашов.

Между тем друг Светланы Светличной актер Иван Николаев рассказал, что артистка всего лишь переехала ближе к родственникам и не хочет общаться со СМИ.

