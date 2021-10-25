Сын Светличной заявил, что не подавал заявление об исчезновении актрисы
Сын актрисы Светланы Светличной Алексей Ивашов заявил, что не подавал заявление в полицию о пропаже матери. Об этом Ивашов рассказал в беседе с «Газетой.ру».
Ранее СМИ сообщили, что легендарная советская артистка пропала без вести в Москве. Отмечалось, что несколько дней Светличная не выходит на связь с близкими. По данным ряда изданий, сын актрисы подал в полицию заявление об ее исчезновении, артистку объявили в розыск.
«Я не знаю ничего. Ничего я не подавал. Я не знаю, где моя мама находится, потому что я с ней не общаюсь», — рассказал Ивашов.
Между тем друг Светланы Светличной актер Иван Николаев рассказал, что артистка всего лишь переехала ближе к родственникам и не хочет общаться со СМИ.
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