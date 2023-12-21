Сын Саркози назвал фильм «Наполеон» с Хоакином Фениксом катастрофой

Сын экс-президента Франции, написавший книгу «Библиотека Наполеона», назвал картину Ридли Скотта «абсолютной катастрофой». По словам Луи Саркози, он настаивал на большой биографической эпопее об императоре Франции.

Писатель признался, что рассчитывал на успех картины, однако фильм не оправдал его ожидания.

Премьера «Наполеона» состоялась 14 ноября. Главную роль сыграл Хоакин Феникс («Гладиатор», «Джокер»). При бюджете в $200 миллионов фильм собрал в кинотеатрах $188 миллионов, отмечает «Радиоточка НСН».

