Артист Носик опроверг сообщения о своей госпитализации
20 ноября 202315:10
Народный артист России 75-летний Владимир Носик опроверг в разговоре с RT информацию о своей госпитализации из-за открытой травмы головы.
Он отметил, что находится дома и чувствует себя нормально.
Ранее СМИ сообщили, что Владимир Носик был госпитализирован в Москве с травмой головы. Указывалось, что актер якобы был доставлен в больницу имени Боткина, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru