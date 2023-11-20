Артист Носик опроверг сообщения о своей госпитализации

Он отметил, что находится дома и чувствует себя нормально.

Ранее СМИ сообщили, что Владимир Носик был госпитализирован в Москве с травмой головы. Указывалось, что актер якобы был доставлен в больницу имени Боткина, передает «Радиоточка НСН».

