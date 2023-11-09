Сын певца Белоусова потребовал права на половину наследства отца
Сын советского исполнителя Евгения Белоусова Роман потребовал права на половину наследства своего отца, сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Сергея Жорина.
Это произошло спустя 26 лет с момента смерти певца. Иск подан в Лефортовский суд Москвы. Молодой человек просит признать за ним право на его долю — это 1/2 от наследственной массы — и передать права на интеллектуальную собственность. К Роману обратились авторы будущего фильма о Евгении Белоусове и спросили, можно ли использовать песни отца в картине. Молодой человек обнаружил, что наследство на права песен не оформлялось.
Евгений Белоусов скончался в 1997 году от аневризмы сосуда головного мозга. Все его имущество досталось его дочери от бывшей жены Елены Худик.
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