Сын Никулина заявил о негативном отношении к ремейку «Бриллиантовой руки»

В разговоре с NEWS.ru он прокомментировали съёмки новогоднего фильма «Небриллиантовая рука», указав, что плохо относится к таким проектам.

«Кто-то хорошо сказал: нельзя ни в коем случае искать успех там, где ты уже нашёл его», — резюмировал Никулин.

Ранее директор ТНТ Тина Канделаки заявила, что канал намерен снять пародию на культовую комедию Леонида Гайдая, которая получила название «Небриллиантовая рука», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

