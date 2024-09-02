Сын Никулина заявил о негативном отношении к ремейку «Бриллиантовой руки»

Гендиректор и худрук Московского цирка Никулина на Цветном бульваре, сын народного артиста СССР Юрия Никулина Максим Никулин заявил, что ещё не видел хороших ремейков старых кинохитов.

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В разговоре с NEWS.ru он прокомментировали съёмки новогоднего фильма «Небриллиантовая рука», указав, что плохо относится к таким проектам.

«Кто-то хорошо сказал: нельзя ни в коем случае искать успех там, где ты уже нашёл его», — резюмировал Никулин.

Ранее директор ТНТ Тина Канделаки заявила, что канал намерен снять пародию на культовую комедию Леонида Гайдая, которая получила название «Небриллиантовая рука», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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