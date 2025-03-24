Сын Михаила Ефремова назвал «сложным моментом» освобождение отца по УДО

Сын Михаила Ефремова Никита назвал условно-досрочное освобождение отца из колонии «сложным моментом для всех сторон». Об этом он сообщил на своей странице в Instagram (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

В своем обращении он подчеркнул, что трагедия, случившаяся пять лет назад, по-прежнему остается для него значимой, и выразил соболезнования родным погибшего в ДТП Сергея Захарова.