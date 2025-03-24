Сын Михаила Ефремова назвал «сложным моментом» освобождение отца по УДО

Сын Михаила Ефремова Никита назвал условно-досрочное освобождение отца из колонии «сложным моментом для всех сторон». Об этом он сообщил на своей странице в Instagram (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

В своем обращении он подчеркнул, что трагедия, случившаяся пять лет назад, по-прежнему остается для него значимой, и выразил соболезнования родным погибшего в ДТП Сергея Захарова.

Михаил Ефремов выйдет из колонии 9 апреля

Свое заявление актер сделал после того, как 24 марта Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил прошение Михаила Ефремова об УДО.

Артист покинет колонию 9 апреля, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УДОМихаил Ефремов

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