Сын Михаила Ефремова назвал «сложным моментом» освобождение отца по УДО
Сын Михаила Ефремова Никита назвал условно-досрочное освобождение отца из колонии «сложным моментом для всех сторон». Об этом он сообщил на своей странице в Instagram (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).
В своем обращении он подчеркнул, что трагедия, случившаяся пять лет назад, по-прежнему остается для него значимой, и выразил соболезнования родным погибшего в ДТП Сергея Захарова.
Свое заявление актер сделал после того, как 24 марта Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил прошение Михаила Ефремова об УДО.
Артист покинет колонию 9 апреля, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru