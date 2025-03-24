Михаил Ефремов выйдет из колонии 9 апреля

По словам юриста, у актёра диагностирована хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), поэтому он сразу после освобождения отправится на лечение.

«Сейчас Ефремову требуется полноценное лечение, так как без него возможен печальный исход», - сказал он.

Ранее суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) актёра. Сам Ефремов в своём последнем слове заявил, что больше не будет употреблять алкоголь, а также никогда не будет водить автомобиль, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

