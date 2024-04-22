Сын Маслякова опроверг данные об уходе отца с поста ведущего КВН
Руководитель и ведущий КВН Александр Масляков продолжит вести телепередачу, информация о его замене на комика Дмитрия Хрусталева недостоверна. Об этом заявил сын артиста, телеведущий Александр Масляков-младший в беседе с ТАСС.
Ранее СМИ сообщили, что Дмитрий Хрусталев стал новым постоянным ведущим КВН, он якобы будет вести все игры в текущем году.
«Эта информация на данный момент не соответствует действительности», — подчеркнул Масляков-младший.
По его словам, решение, будет ли он ведущим КВН, зависит только от желания самого Александра Маслякова-старшего.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru