Сын Маслякова опроверг данные об уходе отца с поста ведущего КВН

Руководитель и ведущий КВН Александр Масляков продолжит вести телепередачу, информация о его замене на комика Дмитрия Хрусталева недостоверна. Об этом заявил сын артиста, телеведущий Александр Масляков-младший в беседе с ТАСС.

СМИ: Дмитрий Хрусталев стал постоянным ведущим КВН

Ранее СМИ сообщили, что Дмитрий Хрусталев стал новым постоянным ведущим КВН, он якобы будет вести все игры в текущем году.

«Эта информация на данный момент не соответствует действительности», — подчеркнул Масляков-младший.

По его словам, решение, будет ли он ведущим КВН, зависит только от желания самого Александра Маслякова-старшего.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Дружинин
ТЕГИ:ОпровержениеТелеведущийКВН

Горячие новости

Все новости

партнеры