Сын Маслякова опроверг данные об уходе отца с поста ведущего КВН

Ранее СМИ сообщили, что Дмитрий Хрусталев стал новым постоянным ведущим КВН, он якобы будет вести все игры в текущем году.

«Эта информация на данный момент не соответствует действительности», — подчеркнул Масляков-младший.

По его словам, решение, будет ли он ведущим КВН, зависит только от желания самого Александра Маслякова-старшего.

