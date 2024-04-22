СМИ: Дмитрий Хрусталев стал постоянным ведущим КВН
Комик Дмитрий Хрусталев стал новым ведущим передачи КВН вместо Александра Маслякова, 45-летний артист будет вести все игры в 2024 году. Об этом сообщает KP.ru.
В последние два года 82-летний Масляков постепенно отходил от дел на фоне проблем со здоровьем после перенесенного коронавируса. Функции ведущего телепередачи выполняли Хрусталев, Валдис Пельш, Михаил Галустян, Вадим Галыгин.
По данным издания, кандидатуру Хрусталева в качестве постоянного ведущего телеигры окончательно утвердили Александр Масляков и его сын Александр Масляков-младший, который занимает пост главного продюсера компании-организатора КВН «АМИК».
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