СМИ: Дмитрий Хрусталев стал постоянным ведущим КВН

В последние два года 82-летний Масляков постепенно отходил от дел на фоне проблем со здоровьем после перенесенного коронавируса. Функции ведущего телепередачи выполняли Хрусталев, Валдис Пельш, Михаил Галустян, Вадим Галыгин.

По данным издания, кандидатуру Хрусталева в качестве постоянного ведущего телеигры окончательно утвердили Александр Масляков и его сын Александр Масляков-младший, который занимает пост главного продюсера компании-организатора КВН «АМИК».

