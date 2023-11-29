Сын Боярского заявил, что состояние его отца стабильное

Состояние госпитализированного актера Михаила Боярского стабильное. Об этом заявил сын артиста, депутат Госдумы Сергей Боярский в беседе с РИА Новости.

Стали известны подробности госпитализации Боярского

Ранее парламентарий сообщил, что его отец перенес инфаркт, но уже переведен в обычную палату, напоминает «Свободная пресса». При этом жена артиста, худрук театра имени Ленсовета Лариса Луппиан, называла госпитализацию супруга плановой.

«Настроение хорошее, состояние стабильное», — отметил Сергей Боярский.

По его словам, Михаил Боярский пока будет оставаться под наблюдением медиков.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Даничев
ТЕГИ:ГоспитализацияМихаил Боярский

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