Сын Боярского заявил, что состояние его отца стабильное

Ранее парламентарий сообщил, что его отец перенес инфаркт, но уже переведен в обычную палату, напоминает «Свободная пресса». При этом жена артиста, худрук театра имени Ленсовета Лариса Луппиан, называла госпитализацию супруга плановой.

«Настроение хорошее, состояние стабильное», — отметил Сергей Боярский.

По его словам, Михаил Боярский пока будет оставаться под наблюдением медиков.

