Сын Боярского заявил, что состояние его отца стабильное
29 ноября 202312:48
Состояние госпитализированного актера Михаила Боярского стабильное. Об этом заявил сын артиста, депутат Госдумы Сергей Боярский в беседе с РИА Новости.
Ранее парламентарий сообщил, что его отец перенес инфаркт, но уже переведен в обычную палату, напоминает «Свободная пресса». При этом жена артиста, худрук театра имени Ленсовета Лариса Луппиан, называла госпитализацию супруга плановой.
«Настроение хорошее, состояние стабильное», — отметил Сергей Боярский.
По его словам, Михаил Боярский пока будет оставаться под наблюдением медиков.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин и Мирзиеев обсудили по телефону двустороннее взаимодействие
- Сын Боярского заявил, что состояние его отца стабильное
- СМИ: Госдума запретит использование телефонов в школах в учебных целях
- В Казахстане бойца «Вагнера» отправили в тюрьму за участие в боях на Украине
- В Москве на железнодорожной станции предотвратили теракт
- Захарова: Россия получила ноту Финляндии о закрытии последнего КПП
- Синоптик Леус предупредил о продолжении «циклонической серии» в ближайшие сутки
- На Украине 86-летняя женщина получила повестку
- «Когда ХАМАС сотрут с лица земли, можно остановиться»: Макаревич высказался о Газе
- Макаревич раскрыл причину отмены концертов в Средней Азии
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru