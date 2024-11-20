Сын Александра Градского заявил о желании снести памятник на могиле отца

Даниил Градский уверен, что монумент массивный и громоздкий, к тому же надгробие в виде рояля не соответствует профессии отца,

«Он что, пианист?», — задался вопросом он.

По словам сына Градского, последней жене отца, которая установила монумент, просто наплевать на него. Даниил Градский намерен добиваться возможности установить такой памятник на могиле отца, который бы соответствовал уровню народного артиста РФ.

Ранее стало известно, что Градский перед смертью успел жениться на Марине Коташенко, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».



