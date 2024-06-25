В России начались съемки сказки «Горыныч» с Александром Петровым
Съемки семейного художественного фильма «Горыныч» начались в России, главные роли в нем сыграют Александр Петров, Сергей Маковецкий и Александр Робак. Об этом пишет ТАСС.
«Кинокомпания СТВ при участии телеканала "Россия" и при поддержке Фонда кино приступила к съемочному периоду полнометражного сказочного блокбастера "Горыныч"», — говорится в сообщении.
Съемки картины пройдут в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Москве, Тобольске. Режиссером фильма выступит Дмитрий Хонин, автором сценария — Александр Архипов. В блокбастере снимутся в том числе Виктория Агалакова, Роман Курцын, Сергей Епишев, Нина Усатова.
Как отметил сопродюсер проекта Сергей Сельянов, создатели картины придумали новую историю, «которая не основана на известных сюжетах, при этом рассказана в лучших традициях русской волшебной сказки». В свою очередь, сопродюсер Александр Горохов указал, что один из главных героев фильма, Горыныч, станет Full CG персонажем и появится на экране с помощью компьютерной графики.
Ранее в Балашихе завершились съемки фильма «Зарница», посвященного военно-патриотической игре, пишет 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru