Сыгравший во «Властелине колец» Дэвид Уитерлей умер в возрасте 85 лет

Актер Дэвид Уитерлей скончался в четверг в возрасте 85 лет, сообщает The New Zealand Herald.

Известный по ролям в фильме «Властелин колец: Братство кольца», сериалах «Зена — королева воинов» и «Легенда об Искателе», Уитерлей оставил значительное наследие в мире кино и телевидения.

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Уэзерли родился в Лондоне в 1939 году. В 1950-х годах он служил в канадской армии, а затем переехал в Новую Зеландию в 1960-х, где начал свою карьеру в театре.

Особую известность ему принесла роль хозяина гостиницы «Гарцующий Пони» в селении Бри в знаменитой трилогии «Властелин колец», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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