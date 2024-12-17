Сыгравший во «Властелине колец» Дэвид Уитерлей умер в возрасте 85 лет

Уэзерли родился в Лондоне в 1939 году. В 1950-х годах он служил в канадской армии, а затем переехал в Новую Зеландию в 1960-х, где начал свою карьеру в театре.

Особую известность ему принесла роль хозяина гостиницы «Гарцующий Пони» в селении Бри в знаменитой трилогии «Властелин колец», передает «Радиоточка НСН».

