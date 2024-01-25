Сыгравший Дэдпула актер Райан Рейнольдс сообщил о завершении третьей части фильма

Актер Райан Рейнольдс сообщил о завершении съемок третьей части «Дэдпула». Об этом он написал в соцсети Х.

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«Костюм скрывает кровь. И пот... А сегодня, когда работа над "Дэдпулом" завершена, в основном слезы», - написал Рейнольдс.

Он также поблагодарил актерский состав и съемочную группу фильма за проделанную работу, и подчеркнул, что ему удалось поработать в картине со своими самыми близкими друзьями, что, по его признанию, случается редко.

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ФОТО: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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