Сыгравший Дэдпула актер Райан Рейнольдс сообщил о завершении третьей части фильма
25 января 202415:20
Актер Райан Рейнольдс сообщил о завершении съемок третьей части «Дэдпула». Об этом он написал в соцсети Х.
«Костюм скрывает кровь. И пот... А сегодня, когда работа над "Дэдпулом" завершена, в основном слезы», - написал Рейнольдс.
Он также поблагодарил актерский состав и съемочную группу фильма за проделанную работу, и подчеркнул, что ему удалось поработать в картине со своими самыми близкими друзьями, что, по его признанию, случается редко.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru