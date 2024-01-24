СМИ: Пятый сезон «Ведьмака» может стать последним
Стриминговый сервис Netflix возобновил работу над сценарием пятого сезона сериала «Ведьмак», который, возможно, станет для проекта последним. Об этом сообщает портал Redanian Intelligence.
По данным издания, платформа планировала разрабатывать четвертый и пятый сезоны одновременно. Однако забастовка Гильдии сценаристов США, которая продолжалась до сентября 2023 года, помешала параллельной работе.
В итоге к разработке нового сезона вернулись только после рождественских праздников. Предположительно, съемки последних эпизодов начнутся в конце 2024 года или в начале 2025 года.
Ранее компания CD Projekt RED анонсировала создание четвертой части игры по вселенной «Ведьмака», напоминает «Радиоточка НСН».
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