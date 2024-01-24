СМИ: Пятый сезон «Ведьмака» может стать последним

Стриминговый сервис Netflix возобновил работу над сценарием пятого сезона сериала «Ведьмак», который, возможно, станет для проекта последним. Об этом сообщает портал Redanian Intelligence.

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По данным издания, платформа планировала разрабатывать четвертый и пятый сезоны одновременно. Однако забастовка Гильдии сценаристов США, которая продолжалась до сентября 2023 года, помешала параллельной работе.

В итоге к разработке нового сезона вернулись только после рождественских праздников. Предположительно, съемки последних эпизодов начнутся в конце 2024 года или в начале 2025 года.

Ранее компания CD Projekt RED анонсировала создание четвертой части игры по вселенной «Ведьмака», напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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