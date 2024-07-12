«Связали ноги!»: Зоозащитники требуют запретить фильм «Мой любимый чемпион»

Фильм Александра Данилова «Мой любимый чемпион», вышедший в России на широкие экраны в конце июня, следует запретить к показу из-за жестокости к животным его создателей. Петицию с таким требованием составила зоозащитник Эвелина Василюк, под ней уже подписались около 3,5 тыс. человек.

«Для меня сильным потрясением оказался недавно выпущенный фильм "Мой любимый чемпион", в котором присутствуют сцены жестокого обращения с лошадью. Для создания одного "эффектного кадра" лошади перевязали ноги веревкой, чтобы заснять её падение», - возмущается Василюк.

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По ее словам, падение лошади выглядело «крайне серьезно и травмоопасно». Зоозашитница предлагает запретить показ картины, а также привлечь к ответственности Минкультуры и Федерацию конного спорта России. При этом СМИ утверждают, что лошадь до сих пор хромает, хотя съемки проходили более года назад.

За 16 дней в прокате фильм «Мой любимый чемпион» заработал в России 27 млн рублей. В числе актеров, задействованных в картине, Егор Бероев и Екатерина Вилкова, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗоозащитникиФильмЖивотные

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