«Связали ноги!»: Зоозащитники требуют запретить фильм «Мой любимый чемпион»

Фильм Александра Данилова «Мой любимый чемпион», вышедший в России на широкие экраны в конце июня, следует запретить к показу из-за жестокости к животным его создателей. Петицию с таким требованием составила зоозащитник Эвелина Василюк, под ней уже подписались около 3,5 тыс. человек.

«Для меня сильным потрясением оказался недавно выпущенный фильм "Мой любимый чемпион", в котором присутствуют сцены жестокого обращения с лошадью. Для создания одного "эффектного кадра" лошади перевязали ноги веревкой, чтобы заснять её падение», - возмущается Василюк.