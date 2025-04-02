Фэнтези, сказки и комиксы стали главным трендом детской литературы начала 2025 года
В первом квартале 2025 года дети и подростки наиболее часто читали фантастику, комиксы и сказки, при этом 50% среди 100 самых популярных произведений написаны российскими авторами, сообщает пресс-служба федеральной сети книжных магазинов «Читай-город».
Рейтинг, составленный ко дню детской книги, показывает, что дети и подростки часто отдают предпочтению не просто фэнтези, а хоррору и мистике. При этом топ-5 наиболее продаваемых книг в жанре фантастика возглавляет роман Джоан Роулинг «Гарри Поттер и философский камень». Также дети отдают предпочтение таким книгам, как «Гравити Фолз. Дневник 3», «Коралина» Нила Геймана, первому тому «Девочки с лисьим хвостом», написанному Сон Вон Пхена.
Среди сказок бестселлером стал «Волшебник Изумрудного города» Александра Волкова. Продажи заметно выросли на фоне выхода экранизации книги в январе 2025 года. Помимо прочего востребованными авторами остаются Андрей Усачев («Умная собачка Соня», Антуан де Сент-Экзюпери «Маленький принц», Корней Чуковскийи Агния Барто.
Выбирая комиксы, дети и подростки часто отдают предпочтение «Гравити Фолз» и «Sonic». Единственной новой книгой российского автора, попавшей в топ, стал «Gerand: КВ-44 – стеной за Родину» Станислава Горина, автора и мультипликатора одноименного канала на видеохостинге.
В сегменте научно-популярной литературы лидируют Ольга и Наталья Артемовы с книгами «Мальчики, прославившие Россию» и «Девочки, прославившие Россию».
Ранее сообщалось, что с декабря 2024-го по февраль 2025 года продажи поэмы «Мертвые души» Николая Гоголя выросли на 30%, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru