«Свобода и глубина»: Лукьяненко объяснил интерес россиян к китайской фантастике

Американская фантастика в последнее время стала заложницей повестки на гендерные темы, китайская же остается достаточно свободной, заявил НСН Сергей Лукьяненко.

Российский читатель отдает предпочтение китайской фантастике, поскольку она в чем-то схожа с отечественными произведениями жанра, написанными в советское время, заявил в интервью НСН писатель-фантаст, автор цикла «Дозоры», романов «Спектр», «Геном», «Лабиринт отражений» и «Черновик» Сергей Лукьяненко.

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В России в 2024 году будут опубликованы романы самых востребованных писателей-фантастов из Китая - Хао Цзинфан, Кся Цзя и Хань Суна, сообщают «Известия». Также, по данным издания, намерены переиздать произведение Лю Цысиня «Задача трех тел», которая держится в топаж продаж магазинов с марта 2024 года. Лукьяненко отметил, что российского читателя привлекает серьезная тематика.

«Американская фантастика в последнее время стала заложницей повестки на гендерные темы, китайская же остается достаточно свободной, исследует волнующие темы. Этим она и привлекает читателей, потому что гораздо ближе к нашей советской литературе, чем то, что сегодня издают на Западе. При этом у нас научная фантастика все же больше обращена в прошлое, либо в виртуальные миры, является развлекательной, а китайские авторы стараются затрагивать более серьезные вещи, что тоже привлекает. Я читал «Задачу трех тел», это серьезная и умная вещь, которая экранизирована очень неплохо. Рекомендую ее прочесть всем любителям научной фантастики», - сказал он.

Ранее сообщалось, что наиболее популярными книжными жанрами у россиян остаются фэнтези, детективы и любовные романы. При этом рейтинг произведений, ради которых граждане готовы пренебречь сном ночью, возглавляет азиатское фэнтези «Благословение небожителей» Мосян Тунсю, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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