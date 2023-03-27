Светлана Крючкова и Алла Демидова получили почетные «Золотые маски»
Почетные «Золотые маски» за выдающийся вклад в развитие театрального искусства вручили народным артисткам РСФСР Светлане Крючковой и Алле Демидовой, а также балерине, педагогу-репетитору балетной труппы Большого театра Марине Кондратьевой. Об этом сообщила пресс-служба Национальной театральной премии «Золотая маска».
Также награды достались театральному художнику Виктору Архипову, солистам Московского театра оперетты Светлане Варгузовой и Юрию Веденееву, актеру Краснодарского театра драмы имени Горького Анатолию Горгулю, художественному руководителю «Театра-студии» Владимирского театра драмы Николаю Горохову, солистке оперы Большого театра Маквале Касрашвили, актрисе Иркутского драмтеатра имени Охлопкова Наталии Королевой и режиссеру и педагогу Вениамину Фильштинскому.
Премией «Золотая маска» за выдающийся вклад в развитие театрального искусства награждают 27 марта, в Международный день театра. Основная же часть торжественной церемонии награждения лауреатов состоится 22 апреля.
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