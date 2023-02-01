Гендиректора «Золотой маски» Ревякину уволили из Театра наций
Директор российского Государственного Театра наций Мария Ревякина покинула занимаемую должность, сообщает РБК.
На ее место Минкульт назначил замдиректора Наталью Мазур. В театре говорят, что Ревякина ушла по собственному желанию. По ее словам, заявление об увольнении было подписано 20 января.
«Я остаюсь с театром в том смысле, что мы с Женей (худруком Евгением Мироновым. — РБК) что-то обсуждаем и можем что-то планировать. Но физически я уже не директор Театра наций. Нельзя засиживаться. Я остаюсь директором фестиваля «Золотая маска», у нас впереди юбилей фестиваля в 2024 году — это огромнейшая работа, и надо в нее погрузиться», — сказала она.
«Когда меня приглашал Евгений Миронов десять лет назад, то мы с ним ставили задачу — сделать театр современный, открытый разным вкусам и тенденциям, с тем чтобы там была хорошая режиссура. Сейчас <...> Театр наций по уровню менеджмента — один из самых передовых театров. Команда собрана. Наталья Мазур, которая сейчас назначена директором после меня, — я ее ровно восемь лет назад пригласила, и сразу сказала Евгению Витальевичу, что это будущий директор», — отметила Ревякина.
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