Супруга Деревянко подтвердила развод с актером
11 декабря 202012:55
Супруга актера Павла Деревянко Дарья Мясищева заявила изданию Peopletalk, что они развелись.
Ранее о разводе актера сообщили СМИ. Информация появилась после того, как Деревянко появился на премьере фильма «Серебряные коньки» один.
О причинах развода ничего не сообщается.
У супругов две дочери: 10-летняя Варвара и 6-летняя Саша, пишет «Газета.ру».
Павел Деревянко - один из самых востребованных и высокооплачиваемых актеров в России.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,6 млн+28 585 / сут.
Умерли
45 893+613 / сут.
Выздоровели
2,1 млн+26 171 / сут.
- Правительство Грузии ушло в отставку
- В Совфеде назвали сумму пенсионных накоплений россиян
- Смертник взорвал бомбу у здания ФСБ в Карачаево-Черкессии
- Москва станет крупнейшей площадкой по выпуску вакцины от COVID-19
- «Кроме новогодней ночи». Власти Петербурга не исключили смягчения ограничений для общепита
11 декабря 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru