Супруга Деревянко подтвердила развод с актером

Супруга актера Павла Деревянко Дарья Мясищева заявила изданию Peopletalk, что они развелись.

Ранее о разводе актера сообщили СМИ. Информация появилась после того, как Деревянко появился на премьере фильма «Серебряные коньки» один.

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О причинах развода ничего не сообщается.

У супругов две дочери: 10-летняя Варвара и 6-летняя Саша, пишет «Газета.ру».

Павел Деревянко - один из самых востребованных и высокооплачиваемых актеров в России.

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