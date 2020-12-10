Джордж Клуни похудел для фильма и попал в больницу

Американский актер Джордж Клуни был госпитализирован в больницу с сильной болью в животе, сообщает газета Mirror.

Как стало известно изданию, инцидент произошёл за четыре дня до начала работы над фильмом «Полночное небо», который вышел в прокат 10 декабря 2020 года. Врачи диагностировали у 59-летнего Клуни панкреатит, в связи с чем он провёл несколько дней в стационаре.

Сам актёр считает, что причиной недомогания могла стать диета, с помощью которой он похудёл для съёмок почти на 13 кг. «Думаю, я слишком резко сбросил вес и, возможно, не уследил за собой», - добавил Клуни, которому потребовалось несколько недель, чтобы поправиться.

Фильм «Полночное небо» - это история астронома, который выжил после глобальной катастрофы. Клуни является режиссёром картины, а также играет главную роль.

