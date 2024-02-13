Супербоул-2024 стал второй по популярности трансляцией ТВ в США после высадки на Луну
Супербоул-2024 установил рекорд зрителей среди всех трансляций финала НФЛ за все времена, передает Deadline.
Событие собрало у экранов 123,4 миллиона зрителей. Отмечается, что хотя бы часть игры посмотрели больше 200 миллионов зрителей на разных телеканалах. Таким образом, современного Супербоулу по количеству зрителей не удалось обойти лишь трансляцию высадки астронавтов на Луну в 1969 году, за которой наблюдали от 125 до 150 млн жителей США.
В прошлом году Супербоул смотрели 115,1 млн человек — это на 7% меньше, чем в этом. Успех матча, прошедшего 11 февраля, связывают с Тейлор Свифт, которая с трибун поддерживала своего бойфренда, игрока «Канзас-Сити Чифс» Трэвиса Келси. В последнее время певица часто оказывается в центре внимания.
В прошлом году Супербоул смотрели 115,1 мтллиона человек — это на 7% меньше, чем в этом. Успех матча, прошедшего 11 февраля, связывают с Тейлор Свифт, которая с трибун поддерживала своего бойфренда, игрока «Канзас-Сити Чифс» Трэвиса Келси, отмечает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- АТОР: спрос на летние туры в Крым вырос на 20-50%
- Сервис OnlyFans заплатил в бюджет Украины более миллиона долларов
- Кибермошенники в 2023 году украли у клиентов банков России почти 16 млрд рублей
- Симоньян: Сырский засекретил потери ВСУ при ударе ВС РФ в Селидово
- Премьер Эстонии оценила объявление ее в розыск в России
- Водитель сбил двух детей на переходе в Москве
- Супербоул-2024 стал второй по популярности трансляцией ТВ в США после высадки на Луну
- Фрагменты скелета человека нашли в московской квартире во время ремонта
- НТВ потребовал от Собчак документы о наличии у нее чести и достоинства
- Названы 15 финалистов Всероссийского конкурса молодых музыкантов «Созвездие»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru