Супербоул-2024 стал второй по популярности трансляцией ТВ в США после высадки на Луну

Событие собрало у экранов 123,4 миллиона зрителей. Отмечается, что хотя бы часть игры посмотрели больше 200 миллионов зрителей на разных телеканалах. Таким образом, современного Супербоулу по количеству зрителей не удалось обойти лишь трансляцию высадки астронавтов на Луну в 1969 году, за которой наблюдали от 125 до 150 млн жителей США.

В прошлом году Супербоул смотрели 115,1 млн человек — это на 7% меньше, чем в этом. Успех матча, прошедшего 11 февраля, связывают с Тейлор Свифт, которая с трибун поддерживала своего бойфренда, игрока «Канзас-Сити Чифс» Трэвиса Келси. В последнее время певица часто оказывается в центре внимания.

В прошлом году Супербоул смотрели 115,1 мтллиона человек — это на 7% меньше, чем в этом. Успех матча, прошедшего 11 февраля, связывают с Тейлор Свифт, которая с трибун поддерживала своего бойфренда, игрока «Канзас-Сити Чифс» Трэвиса Келси, отмечает RT.

