Sun: в новом фильме об агенте 007 Джеймса Бонда сыграют два актера
11 декабря 202323:28
В новой картине об агенте британской разведки роль Джеймса Бонда сыграют два актера, сообщила газета The Sun.
Один актер исполнит роль молодого Бонда, второй — в возрасте постарше. Сейчас идет кастинг на обе роли.
Одним из основных претендентов является 27-летний ирландский актер Поль Мескаль. Он предстанет перед зрителям в образе молодого Бонда.
Кинокомпания Warner Bros. выпустила дебютный трейлер приквела «Безумного Макса» - фильма «Фуриоса». Воительницу сыграла звезда сериала «Ход королевы» Аня Тейлор-Джой, отмечает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Sun: в новом фильме об агенте 007 Джеймса Бонда сыграют два актера
- СМИ: в Одессе посетителям спортзалов начали вручать повестки в военкомат
- Петербургский «Зенит» стал самым посещаемым клубом Восточной Европы
- Пересильд и Янковский удостоились премии «Звезда театрала»
- Путин назвал освоение Арктики неоспоримым приоритетом России
- Трех учеников спецшколы в Екатеринбурге обвинили в 12 изнасилованиях
- Белый дом: США до конца года выделят Украине новый пакет военной помощи
- В жилом доме в Москве взорвался бытовой газ
- Краткосрочные вклады стали самыми популярными среди россиян
- Аналитик спрогнозировал повышение ключевой ставки ЦБ до 16-17%
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru