Sun: в новом фильме об агенте 007 Джеймса Бонда сыграют два актера

В новой картине об агенте британской разведки роль Джеймса Бонда сыграют два актера, сообщила газета The Sun.

Новый Бонд значительно помолодеет

Один актер исполнит роль молодого Бонда, второй — в возрасте постарше. Сейчас идет кастинг на обе роли.

Одним из основных претендентов является 27-летний ирландский актер Поль Мескаль. Он предстанет перед зрителям в образе молодого Бонда.

Кинокомпания Warner Bros. выпустила дебютный трейлер приквела «Безумного Макса» - фильма «Фуриоса». Воительницу сыграла звезда сериала «Ход королевы» Аня Тейлор-Джой, отмечает «Радиоточка НСН».

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