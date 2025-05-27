Султан Сулейман из «Великолепного века» получил тюремный срок
Суд Стамбула признал виновным в даче ложных показаний во время расследования протестов в парке Гези в 2013 году актера, сыгравшего Султана Сулеймана в сериале «Великолепный век», Халита Эргенча, передает «Анадолу».
Актера приговорили к двум годам и трем месяцам лишения свободы. Прокурор изначально требовал для артиста два года и три месяца заключения, но судья учел отсутствие судимостей у Эргенча и смягчил наказание.
Эргенч свою вину отрицает. Актер может обжаловать решение, но пока приговор остается в силе.
Ранее Мосгорсуд приговорил актера Андрея Хабарова, игравшего в российском сериале «След», к девяти годам колонии по делу о распространении фейков о ВС РФ, напоминает Ura.ru.
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