Султан Сулейман из «Великолепного века» получил тюремный срок

Суд Стамбула признал виновным в даче ложных показаний во время расследования протестов в парке Гези в 2013 году актера, сыгравшего Султана Сулеймана в сериале «Великолепный век», Халита Эргенча, передает «Анадолу».

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Актера приговорили к двум годам и трем месяцам лишения свободы. Прокурор изначально требовал для артиста два года и три месяца заключения, но судья учел отсутствие судимостей у Эргенча и смягчил наказание.

Эргенч свою вину отрицает. Актер может обжаловать решение, но пока приговор остается в силе.

Ранее Мосгорсуд приговорил актера Андрея Хабарова, игравшего в российском сериале «След», к девяти годам колонии по делу о распространении фейков о ВС РФ, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: кадр из сериала «Великолепный век»
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