Суд в Москве заменил Петрухину домашний арест на запрет определенных действий
Суд в Москве заменил домашний арест кинорежиссера Алексея Петрухина на запрет определенных действий, сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.
Мера пресечения была изменена по ходатайству органов предварительного расследования, поддержанного прокуратурой.
Петрухин обвиняется в покушении на посредничество во взяточничестве в особо крупном размере, что предусмотрено частью 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 291.1 УК.
Алексей Петрухин стал известен благодаря фильму «Вий». Он также продюсировал «Тайну печати драконов» и третью часть франшизы «Путешествие в Индию» («Вий-3»). В 2020 году Фонд кино подал на него иск на 222 млн рублей за второй фильм и около 100 млн рублей за задержку выхода третьей части, передает «Радиоточка НСН».
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