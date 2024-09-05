Суд в Москве заменил Петрухину домашний арест на запрет определенных действий

Суд в Москве заменил домашний арест кинорежиссера Алексея Петрухина на запрет определенных действий, сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.

Мера пресечения была изменена по ходатайству органов предварительного расследования, поддержанного прокуратурой.

СМИ: Режиссера Алексея Петрухина задержали за посредничество во взятке

Петрухин обвиняется в покушении на посредничество во взяточничестве в особо крупном размере, что предусмотрено частью 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 291.1 УК.

Алексей Петрухин стал известен благодаря фильму «Вий». Он также продюсировал «Тайну печати драконов» и третью часть франшизы «Путешествие в Индию» («Вий-3»). В 2020 году Фонд кино подал на него иск на 222 млн рублей за второй фильм и около 100 млн рублей за задержку выхода третьей части, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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