СМИ: Режиссера Алексея Петрухина задержали за посредничество во взятке
Российского режиссера и актера Алексея Петрухина задержали правоохранительные органы по подозрению во взятке за посредничество, об этом сообщил Telegram-канал «Mash».
Петрухин является главой компании «Русская фильм группа», которая получила у государства РФ почти 300 млн на съемку фэнтезийно-приключенческого боевика «Тайны печати дракона» с Джеки Чаном, Арнольдом Шварцнегером и Рутгером Хауэром в главных ролях. Отмечается, что фильм стал самым провальным проектом в истории России.
В 2020 году «Фонд кино» потребовал у Германии и лично у Петрухина вернуть 180 млн рублей, а также процент за провал в прокате его фильма. Общая сумма составила 222 млн рублей. Однако потом сумма увеличилась до 313 млн рублей.
Петрухин также известен как продюсер фильма "Вий" - самого кассового российского фильма 2014, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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