СМИ: Режиссера Алексея Петрухина задержали за посредничество во взятке

Петрухин является главой компании «Русская фильм группа», которая получила у государства РФ почти 300 млн на съемку фэнтезийно-приключенческого боевика «Тайны печати дракона» с Джеки Чаном, Арнольдом Шварцнегером и Рутгером Хауэром в главных ролях. Отмечается, что фильм стал самым провальным проектом в истории России.

В 2020 году «Фонд кино» потребовал у Германии и лично у Петрухина вернуть 180 млн рублей, а также процент за провал в прокате его фильма. Общая сумма составила 222 млн рублей. Однако потом сумма увеличилась до 313 млн рублей.

Петрухин также известен как продюсер фильма "Вий" - самого кассового российского фильма 2014, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



