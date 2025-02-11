Суд рассмотрит дело лидера «Ногу Свело!» о нарушении статуса иноагента

Таганский районный суд российской столицы 17 февраля рассмотрит протокол в отношении лидера рок-группы «Ногу свело!» Максима Покровского (признан Минюстом РФ иностранным агентом) об отсутствии маркировки иноагента в его публикациях. Информация об этом размещена на сайте судов общей юрисдикции города Москвы.

«Привлечь Покровского Максима Сергеевича 17 июня 1968 года рождения к административной ответственности по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ», — говорится в протоколе. Музыканта впервые привлекают к ответственности за данное правонарушение. Он может быть оштрафован на сумму до 50 тысяч рублей.