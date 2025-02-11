Суд рассмотрит дело лидера «Ногу Свело!» о нарушении статуса иноагента

Таганский районный суд российской столицы 17 февраля рассмотрит протокол в отношении лидера рок-группы «Ногу свело!» Максима Покровского (признан Минюстом РФ иностранным агентом) об отсутствии маркировки иноагента в его публикациях. Информация об этом размещена на сайте судов общей юрисдикции города Москвы.

«Привлечь Покровского Максима Сергеевича 17 июня 1968 года рождения к административной ответственности по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ», — говорится в протоколе. Музыканта впервые привлекают к ответственности за данное правонарушение. Он может быть оштрафован на сумму до 50 тысяч рублей.

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Максим Покровский был внесен в реестр иноагентов 31 марта 2023 года. Лидер группы оспаривал это решение в суде, однако Замоскворецкий суд Москвы отказался исключить его из этого списка, а Московский городской суд утвердил это решение. Кроме того, жалобу Покровского отклонил Второй кассационный суд общей юрисдикции, а Верховный суд не стал рассматривать её.

Покровский выступил против спецоперации на Украине после её начала, он записал несколько песен и клипов на эту тему. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», сейчас музыкант проживает в США.

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ФОТО: пресс-служба группы "Ногу Свело"
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