Суд постановил выписать прошлых собственников из квартиры дирижера Башмета

Тверской суд Москвы постановил выписать пять человек бывших жильцов из квартиры дирижера Юрия Башмета по его иску, сообщил ТАСС.

Речь идет об элитных апартаментах в особняке «Саввинское подворье» на Тверской улице.

«Удовлетворить исковые требования истца, решением суда снять с регистрационного учета ответчиков», — озвучили в суде.

Проживающие там люди не хотели выезжать из квартиры добровольно, поэтому Башмету пришлось подать иск об их выселении.

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Квартира находилась в собственности дирижера 16 лет. На протяжении всего периода Башмет оплачивал все коммунальные платежи, однако в ней до сих пор были зарегистрированы бывший собственник и пятеро других жильцов.

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ФОТО: РИА Новости / Кристина Кормилицына
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