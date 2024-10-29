Суд постановил выписать прошлых собственников из квартиры дирижера Башмета

Квартира находилась в собственности дирижера 16 лет. На протяжении всего периода Башмет оплачивал все коммунальные платежи, однако в ней до сих пор были зарегистрированы бывший собственник и пятеро других жильцов.

Ранее Таганский районный суд Москвы отправил в СИЗО второго фигуранта уголовного дела о мошенничестве с квартирой народной артистки РФ Ларисы Долиной, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

