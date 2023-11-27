Крид потребовал взыскать с Мизулиной 1 млн рублей

«Исковые требования ... составляют 1 млн рублей», — указали в инстанции.

Предварительное заседание по делу состоится 14 декабря.

Ранее суд принял к производству иск Егора Крида о защите чести, достоинства и деловой репутации. В заявлении отмечается, что в апреле в ходе Международного форума безопасного интернета Мизулина выступила с «оскорбительными и не соответствующими действительности» высказываниями об исполнителе.

В марте Екатерина Мизулина в Telegram-канале заявила, что Егор Крид связан с рекламой онлайн-казино. До этого «Лига безопасного интернета» обратилась в Федеральную антимонопольную службу и Роскомнадзор из-за незаконного распространения рекламы казино и букмекерских контор у блогеров, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

