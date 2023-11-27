Крид потребовал взыскать с Мизулиной 1 млн рублей
Певец Егор Крид (Егор Булаткин) потребовал взыскать 1 млн рублей с «Лиги безопасного интернета» и главы организации Екатерины Мизулиной по исковому заявлению о защите чести и достоинства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Замоскворецкого суда.
«Исковые требования ... составляют 1 млн рублей», — указали в инстанции.
Предварительное заседание по делу состоится 14 декабря.
Ранее суд принял к производству иск Егора Крида о защите чести, достоинства и деловой репутации. В заявлении отмечается, что в апреле в ходе Международного форума безопасного интернета Мизулина выступила с «оскорбительными и не соответствующими действительности» высказываниями об исполнителе.
В марте Екатерина Мизулина в Telegram-канале заявила, что Егор Крид связан с рекламой онлайн-казино. До этого «Лига безопасного интернета» обратилась в Федеральную антимонопольную службу и Роскомнадзор из-за незаконного распространения рекламы казино и букмекерских контор у блогеров, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Крид потребовал взыскать с Мизулиной 1 млн рублей
- В Татарстане новорожденную девочку назвали Россией-Святосией-Святороссией
- СМИ: ФСБ проводит обыски на Ипатовском пивзаводе
- Ватикан: У папы Римского не выявили пневмонию
- ФСБ задержала в Самаре пособницу украинских спецслужб
- Голикова сообщила о сокращении числа детей-сирот в России на 3,2%
- Вильфанд назвал шторм в Крыму мощнейшим за всю историю наблюдений
- В Киеве ветер порвал пополам самый большой флаг Украины
- Голубев: в Каменском районе Ростовской области сбили беспилотник
- В Москве продлили штормовое предупреждение
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru