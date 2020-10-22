Суд отказал Ефремову в проведении последней экспертизы
Мосгорсуд отказал защите актера Михаила Ефремова в проведении экспертизы для уточнения, был ли пристегнут ремнем безопасности курьер Сергей Захаров, погибший в ДТП.
О проведении этой экспертизы сегодня попросили адвокаты Ефремова после показаний приглашенного эксперта Елены Кучиной заявившей, что Захаров не был пристегнут. Защитник Петр Хархорин заявил, что если будет доказано, что курьер находился в момент аварии без пристегнутого ремня безопасности, то это могло бы стать смягчающим вину доказательством, сообщает РИА Новости.
Однако представители потерпевшей стороны и гособвинитель были против проведения новой экспертизы. Суд отклонил это ходатайство.
Елена Кучина, проведя меэкспертизу, заявила, что погибший в ДТП Сергей Захаров мог бы выжить, пристегни он ремень безопасности, передает РИА ФАН.
Ранее экспертиза показала, что Сергей Захаров был пристегнут - у него были выявлены соответствующие повреждения.
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